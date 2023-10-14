Российский фигурист Савосин объяснил, почему не захотел брать гражданство Казахстана

Российский фигурист Роман Савосин объяснил, почему не захотел брать гражданство Казахстана.

«Казахстан? Наверное, была возможность выступать за эту страну, но я даже не пробивал этот вопрос. Не было такой цели изначально. Поехать на чемпионат мира — конечно, важно, но я об этом не думал. Можно сказать, фигурное катание у меня сейчас хобби. Как зарабатывать деньги? Найдутся способы», - приводит слова Савосина «Спорт-Экспресс».

Савосин провёл в Казахастане несколько месяцев.

Ранее Савосин вернулся на лёд после годичного перерыва. Он получил оценку в 100,89 балла от судей на короткой программе первого этапа Гран-при России и стал первым.