Тарасова считает, что олимпийское движение переживает серьезный кризис

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об олимпийском движении.

«С каждым годом олимпийское движение все сильнее отдаляется от тех ценностей, которые оно должно в себе нести. Цель простая: объединять спортсменов по всему миру, чтобы определить сильнейших в честной борьбе. Сейчас олимпийской движение переживает очень серьезный кризис», — приводит слова наставницы «РБ Спорт».

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Это решение не распространяется на командные виды спорта.