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Тарасова считает, что олимпийское движение переживает серьезный кризис

Наставница высказалась на важную тему.
14 октября 2023 18:57
автор: Степан Шереметьев

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об олимпийском движении.

«С каждым годом олимпийское движение все сильнее отдаляется от тех ценностей, которые оно должно в себе нести. Цель простая: объединять спортсменов по всему миру, чтобы определить сильнейших в честной борьбе. Сейчас олимпийской движение переживает очень серьезный кризис», — приводит слова наставницы «РБ Спорт».

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Это решение не распространяется на командные виды спорта.

источник: «РБ-Спорт»
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