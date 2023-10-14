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Американский фанат Валиевой подарил фигуристке iPhone 15 Pro Max

Презент был доставлен необычным способом.
14 октября 2023 20:36
автор: Глеб Шевяков

Поклонник российской фигуристки Камилы Валиевой из США сделал дорогостоящий подарок спортсменке.

Болельщик преподнёс 17-летней атлетке корзину с яблоками, на дне которой лежал iPhone 15 Pro Max.

«Счастливая обладательница нового iPhone 15 Pro Max 1TB. Этот подарок Камиле подготовил болельщик из США, спасибо за то, что радуете Камилу!» – пишет фан-группа Камилы в своём телеграм-канале.

В 2022 году Валиева завоевала золотую медаль в командном соревновании на Олимпийских играх в Пекине, а также стала чемпионкой Европы. Ранее она выиграла юниорский чемпионат мира и ряд этапов Гран-при в фигурном катании.

источник: «Советский спорт»
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