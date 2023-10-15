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Елена Радионова назвала идеальной форму фигуристки Аделии Петросян

Ученица Тутберидзе лидирует на первом этапе Гран-при России.
15 октября 2023 11:13
автор: Денис Владимиров

Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова высказалсь о выступлении 16-летней Аделии Петросян в короткой программе на первом этапе Гран-при России, который проходит в Уфе.

После первого дня соревнований Петросян занимает первое место, набрав 84,38 балла.

«Понравилась Аделия Петросян — уверенный прокат, она находится в идеальной форме, всё четко, на большой скорости. Это сложно сделать, тем более под Майкла Джексона, но она это сделала, умничка. Хочется, чтобы произвольную также уверенно откатала», – приводит слова Радионовой «Матч ТВ».

Произвольная программа в соревнованиях фигуристок в рамках первого этапа Гран-при России начнётся в 14:30 мск 15 октября.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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