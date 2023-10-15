ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Фигуристка Синицына сломала ногу на контрольных прокатах сборной России

Первый этап Гран-при состоялся в Уфе.
15 октября 2023 11:41
автор: Александр Поволоцкий

Российская фигуристка Ксения Синицына рассказала, почему пропустит второй этап Гран-при России.

Отметим, что 19-летняя спортсменка участвовала в контрольных прокатах национальной команды. Они прошли в сентябре.

«К сожалению, пропускаю омский этап. Та травма, которую я получила на тренировке перед произвольной программой во время прокатов, оказалась переломом плюсневой кости стопы. Сейчас восстанавливаюсь, на этой неделе планирую приступить к тренировкам на льду», — приводит слова Синицыной «РИА Новости Спорт».

Этап в Омске пройдет с 21 по 22 октября.

источник: «РИА Новости»
Елена Радионова назвала идеальной форму фигуристки Аделии Петросян
Ученица Тутберидзе лидирует на первом этапе Гран-при России.
15.10.2023 11:13
Фигурное катание
автор: Денис Владимиров
Бестемьянова высоко отозвалась о российской фигуристке Петросян
Сегодня, 14 октября, спортсменка выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Уфе.
14.10.2023 21:11
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Тарасова назвала своих двух фавориток первого этапа Гран-при России
Тарасова назвала своих двух фавориток первого этапа Гран-при России
Также заслуженный тренер СССР отметила, что не стоит досрочно короновать Аделию.
14.10.2023 20:44
Фигурное катание
автор: Элина Бурина
Американский фанат Валиевой подарил фигуристке iPhone 15 Pro Max
Презент был доставлен необычным способом.
14.10.2023 20:36
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Авербух призвал досрочно не вручать Петросян золото Гран-при
Серебряный призёр Олимпиады отметил, что юная фигуристка всё ещё не в состоянии кататься по-взрослому.
14.10.2023 19:24
Фигурное катание
автор: Элина Бурина
Тарасова считает, что олимпийское движение переживает серьезный кризис
Наставница высказалась на важную тему.
14.10.2023 18:57
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Худайбердиева и Базин заняли первое место по итогам ритм-танца на первом этапе Гран-при России
Худайбердиева и Базин заняли первое место по итогам ритм-танца на первом этапе Гран-при России
Соревнования проходят в Уфе.
14.10.2023 18:17
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Петросян выиграла короткую программу на этапе Гран-при России
Соревнования проходили в Уфе.
14.10.2023 16:28
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Российский фигурист Савосин объяснил, почему не захотел брать гражданство Казахстана
Фигурист брал паузу в карьере.
14.10.2023 15:34
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.