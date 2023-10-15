Фигуристка Синицына сломала ногу на контрольных прокатах сборной России

Российская фигуристка Ксения Синицына рассказала, почему пропустит второй этап Гран-при России.

Отметим, что 19-летняя спортсменка участвовала в контрольных прокатах национальной команды. Они прошли в сентябре.

«К сожалению, пропускаю омский этап. Та травма, которую я получила на тренировке перед произвольной программой во время прокатов, оказалась переломом плюсневой кости стопы. Сейчас восстанавливаюсь, на этой неделе планирую приступить к тренировкам на льду», — приводит слова Синицыной «РИА Новости Спорт».

Этап в Омске пройдет с 21 по 22 октября.