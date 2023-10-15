Тарасова оценила уверенную победу Аделии Петросян на первом этапе Гран-при России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о победе фигуристки Аделии Петросян по итогам первого этапа Гран-при России, который проходил в Уфе.

В результате короткой и произвольной программ 16-летняя атлетка набрала 234,74 балла. Во втором раунде она дважды упала и допустила несколько ошибок, но всё равно обошла свою ближайшую преследовательницу Анну Фролову больше чем на 20 очков (210,88).

«Петросян удивляет всех. Да, четверной флип не получился на выступлении, но на разминке у неё всё было. Нужно понимать, что такой прыжок никто в мире не делал! А она уже это может. Через какое-то время она сможет выполнить четверной на прокате. Абсолютно заслуженное первое место. Падение не мешает победам. Она имеет такое же будущее, как и Загитова с Медведевой», — приводит слова Тарасовой Sport24.ru.

В 2023 году Петросян стала победительницей финала Гран-при России, а в прошлом году завоевала бронзовую медаль в чемпионате страны.