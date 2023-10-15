Петросян высказалась о возможном выступлении за сборную Армении

Российская фигуристка Аделия Петросян поделилась мнением о возможном выступлении за сборную Армении ради участия в международных соревнованиях.

«В сборную Армении меня никогда не звали. Глупый вопрос. Пошла бы, если бы пригласили? Давайте дальше», — приводит слова спортсменки Sport24.

Напомним, Петросян победила на первом этапе Гран-при России, который проходил в Уфе. Ученица Этери Тутберидзе по итогам короткой и произвольной программ набрала 234,74 балла. Примечательно, что в последнем выступлении спортсменка дважды упала.

На втором месте расположилась Анна Фролова, заработавшая 210,88 балла. Тройку лучших замкнула Елизавета Куликова (199,21).