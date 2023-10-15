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Судьи Гран-при России нарушили правила при выставлении оценок Петросян

В итоге фигуристка победила на соревнованиях.
15 октября 2023 18:32
автор: Степан Шереметьев

Судьи первого этапа Гран-при России в Уфе нарушили правила при выставлении оценок фигуристке Аделии Петросян, передает «Спорт-экспресс».

Как отмечает источник, судья Святослав Бабенко поставил спортсменке три балла за секвенцию четверной тулуп + двойной аксель, несмотря на то, что Петросян допустила грубую ошибку, требующую снижения оценки. В таких случаях баллы должны быть отрицательными.

Помимо этого, правила нарушила судья Татьяна Рашевская, которая по всем трём компонентам поставила фигуристке оценки выше допустимых. Она выставила 9,25 за композицию, 9,00 за представление и 9,25 за мастерство катания, но согласно правилам ISU судьи в случае двух падений спортсмена, которые по ходу программы и допустила Петросян, могут поставить не больше 8,75 баллов за компонент.

Напомним, ученица Этери Тутберидзе по итогам короткой и произвольной программ набрала 234,74 балла. Примечательно, что в последнем выступлении спортсменка дважды упала.

На втором месте расположилась Анна Фролова, заработавшая 210,88 балла. Тройку лучших замкнула Елизавета Куликова (199,21).

источник: «Спорт-Экспресс»
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