ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Илья Авербух — о победе Петросян на этапе гран-при: в её возрасте это фантастика

Хореограф отметил, что Аделия могла себе позволить несколько ошибок благодаря хорошему отрыву.
15 октября 2023 19:17
автор: Никита Плохих

Серебряный призёр Олимпиады в танцах на льду и тренер Илья Авербух рассказал «Советскому спорту», что думает по поводу победы Аделии Петросян на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Уфе.

«Я был не сильно удивлён победе Аделии, она изначально была фаворитом, но всё равно молодец. Да, упала несколько раз с четвертных, но она могла себе позволить несколько ошибок благодаря хорошему отрыву. Она еще очень юная, так что такой результат в ёе возрасте фантастичен. Могу только поздравить», — сказал Авербух.

В 2023 году Петросян стала победительницей финала Гран-при России, а в прошлом году завоевала бронзовую медаль в чемпионате страны.

источник: «Советский спорт»
Судьи Гран-при России нарушили правила при выставлении оценок Петросян
В итоге фигуристка победила на соревнованиях.
15.10.2023 18:32
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Худайбердиева и Базин выиграли первый этап Гран-при России в танцах на льду
Соревнования проходили в Уфе.
15.10.2023 18:08
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Петросян высказалась о возможном выступлении за сборную Армении
Российские фигуристы отстранены от международных турниров по политическим причинам.
15.10.2023 17:33
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Тарасова оценила уверенную победу Аделии Петросян на первом этапе Гран-при России
Спортсменка выиграла соревнования, несмотря на два падения в произвольной программе.
15.10.2023 17:06
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Петросян уверенно выиграла первый этап Гран-при России, несмотря на два падения
Петросян уверенно выиграла первый этап Гран-при России, несмотря на два падения
Соревнования проходили в Уфе.
15.10.2023 16:21
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Семененко выиграл 1-й этап Гран-при России
Семененко выиграл 1-й этап Гран-при России
Соревнования проходят в Уфе.
15.10.2023 14:32
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Фигуристка Синицына сломала ногу на контрольных прокатах сборной России
Фигуристка Синицына сломала ногу на контрольных прокатах сборной России
Первый этап Гран-при состоялся в Уфе.
15.10.2023 11:41
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Елена Радионова назвала идеальной форму фигуристки Аделии Петросян
Ученица Тутберидзе лидирует на первом этапе Гран-при России.
15.10.2023 11:13
Фигурное катание
автор: Денис Владимиров
Бестемьянова высоко отозвалась о российской фигуристке Петросян
Сегодня, 14 октября, спортсменка выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Уфе.
14.10.2023 21:11
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.