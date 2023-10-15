Илья Авербух — о победе Петросян на этапе гран-при: в её возрасте это фантастика

Серебряный призёр Олимпиады в танцах на льду и тренер Илья Авербух рассказал «Советскому спорту», что думает по поводу победы Аделии Петросян на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Уфе.



«Я был не сильно удивлён победе Аделии, она изначально была фаворитом, но всё равно молодец. Да, упала несколько раз с четвертных, но она могла себе позволить несколько ошибок благодаря хорошему отрыву. Она еще очень юная, так что такой результат в ёе возрасте фантастичен. Могу только поздравить», — сказал Авербух.



В 2023 году Петросян стала победительницей финала Гран-при России, а в прошлом году завоевала бронзовую медаль в чемпионате страны.