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Мишина уверена, что уровень российского мужского катания подтягивается к самому высокому уровню

Специалист отметила прогресс фигуристов из РФ.
15 октября 2023 20:53
автор: Степан Шереметьев

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина подвела итоги первого этапа Гран-при в России среди мужчин в одиночном катании, который проходил в Уфе.

«Уровень российского мужского катания подтягивается к мировым звездам. Сегодня не у всех получилось, но мы увидели, что уровень достаточно высокий. Кто-то упал, кто-то специалиста Мишиной Metaratings.ru.

Напомним, что по итогам короткой и произвольной программ Семененко набрал 289,37 балла. На втором месте расположился Роман Савосин (277,66), а тройку лучших замкнул Андрей Мозалёв (259,47).

Следующий этап Гран-при России пройдёт с 20 по 23 октября в Омске.

источник: «Метарейтинг»
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