Гончаренко сравнила фигуриста Савосина с мифическим существом

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко оценила высокое мастерство фигуриста Романа Савосина на льду после паузы в карьере, сравнив его с фениксом.

Сегодня, 15 октября, по итогам первого этапа Гран-При России атлет стал вторым в мужском одиночном катании, набрав за короткую и произвольную программы 277,66 балла. Победителем турнира стал Евгений Семененко с 289,37 баллом в активе.

«Мне очень понравились программы Жени Семененко, особенно короткая. У него очень сложные образы, которые он интересно преподносит, и прыжки. Романа Савосина можно сравнить с фениксом, видно, что он в очень хорошей форме и у него большое желание бороться, мне он очень понравился. Он показал, что прибавил в катании, технике прыжков и выразительности», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

Второй этап Гран-при России по фигурному катанию состоится в Омске и продлится с 21 по 22 октября.