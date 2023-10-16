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«Пришлось оставить здесь все». Роман Костомаров — о жизни в США

В 1998 году звёздный фигурист тренировался в Делавэре.
16 октября 2023 13:59
автор: Виталий Овсянников

Российский фигурист Роман Костомаров поделился воспоминаниями о периоде жизни в США.

«Действительно, это были очень трудные времена. В 90-е годы в России с катками все было плохо. Негде было тренироваться. Нашим тренерам в США давали хорошие условия. Пришлось оставить здесь все. И уехать туда безо всего. Там была комнатка 2 на 2. Жара 40 градусов и вентилятор, который гонял горячий воздух. Залезал в долги. Потому что даже если на 5 долларов питаться каждый день, сложно. Было много предложений кататься за другую страну, но я не ушел», — цитирует Костомарова издание «Спорт-Экспресс».

В 1998 году Роман Костомаров в паре с Татьяной Навкой тренировались в Делавэре (США).

Напомним, победитель Олимпиады-2006 в танцах на льду попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Вскоре он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В дальнейшем Костомарову пришлось перенести несколько ампутаций на руках и ногах. В общей сложности он провёл в больнице 175 дней.

источник: «Спорт-Экспресс»
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