ФФККР запретила тренерам пускать на каток фигуриста Ангелопола

Федерация фигурного катания России запретила тренерам принимать в свои группы Валерия Ангелопола.
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свои источники, 19-летнего спортсмена также просят не пускать на каток. Причины такого решения федерации не уточняются.
Напомним, что в конце августа Валерий расстался со своей партнершей Василисой Кагановской. Ранее фигуристы стали победителями Финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду.
Пара тренировалась в группе Анжелики Крыловой.
источник: «РИА Новости»