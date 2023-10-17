ФФККР запретила тренерам пускать на каток фигуриста Ангелопола

Федерация фигурного катания России запретила тренерам принимать в свои группы Валерия Ангелопола.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свои источники, 19-летнего спортсмена также просят не пускать на каток. Причины такого решения федерации не уточняются.

Напомним, что в конце августа Валерий расстался со своей партнершей Василисой Кагановской. Ранее фигуристы стали победителями Финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду.

Пара тренировалась в группе Анжелики Крыловой.