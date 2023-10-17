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Тарасова поддержала решение ФФККР запретить тренерам пускать на каток Валерия Ангелопола

В августе спортсмен скандально разошёлся с партнёршей по льду Василисой Кагановской.
17 октября 2023 17:12
автор: Глеб Шевяков

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением по поводу того, что Федерация фигурного катания России запретила наставникам принимать в свои группы и пускать на ледовые площадки российского фигуриста Валерия Ангелопола.

76-летняя специалистка ответила, не губит ли такое решение карьеру атлета.

«Это кто ему губит карьеру? Он загубил карьеру девочке, тренеру! Вы на какую сторону встали вообще? И почему он должен мешать на катке тем, кто готовится, тренируется? Пусть он идёт платит деньги и платно катается на катках. У нас же есть такие секции», — приводит слова Тарасовой Sport24.ru.

В августе 2023 года пара Ангелопола с Василисой Кагановской скандально распалась. Его бывшая партнёрша объяснила, что спортсмены прекратили совместную карьеру из-за того, что атлет предложил ей подписать контракт, согласно которому она обязана была бы его материально содержать.

В прошлом сезоне Кагановская и Ангелопол стали победителями финала Гран‑при России. Они выступали в дуэте в танцах на льду с 2018 года.

источник: Sport24.ru
ФФККР запретила тренерам пускать на каток фигуриста Ангелопола
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