Тарасова поддержала решение ФФККР запретить тренерам пускать на каток Валерия Ангелопола

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением по поводу того, что Федерация фигурного катания России запретила наставникам принимать в свои группы и пускать на ледовые площадки российского фигуриста Валерия Ангелопола.

76-летняя специалистка ответила, не губит ли такое решение карьеру атлета.

«Это кто ему губит карьеру? Он загубил карьеру девочке, тренеру! Вы на какую сторону встали вообще? И почему он должен мешать на катке тем, кто готовится, тренируется? Пусть он идёт платит деньги и платно катается на катках. У нас же есть такие секции», — приводит слова Тарасовой Sport24.ru.

В августе 2023 года пара Ангелопола с Василисой Кагановской скандально распалась. Его бывшая партнёрша объяснила, что спортсмены прекратили совместную карьеру из-за того, что атлет предложил ей подписать контракт, согласно которому она обязана была бы его материально содержать.

В прошлом сезоне Кагановская и Ангелопол стали победителями финала Гран‑при России. Они выступали в дуэте в танцах на льду с 2018 года.