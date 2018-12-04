Загитова признана лучшей спортсменкой года по версии министерства спорта России

Фигурное катание 04 декабря 2018 22:23 Источник: «Советский спорт»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала победительницей в номинации «Гордость России» в категории «Спортсменка года» по версии Министерства спорта России.

Напомним, что 16-летняя фигуристка, выступающая в женском одиночном катании, в 2018 году стала олимпийской чемпионкой в Пхенчхане, выиграла чемпионат Европы и победила на чемпионате России.

- Мне очень приятно получить эту награду. Спасибо всем тем, кто сделал многое для того, чтобы я получила эту премию. К сожалению, я не могу присутствовать на вашем торжестве, потому что я нахожусь в Канаде, где готовлюсь к финалу Гран-при. Искренне благодарю всех тех, кто так много для меня сделал и помог мне стать лучше. Спасибо всем тем, кто проголосовал за меня, - сказала Загитова.

Добавим, что на награду также претендовали чемпионка мира по фехтованию Инна Дериглазова и чемпионка Европы гимнастка Ангелина Мельникова.