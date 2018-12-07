Косторная обошла Трусову в короткой программе финала Гран-при

Фигурное катание 07 декабря 2018 07:14 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

В Канаде стартовал финальный турнир серии Гран-при. Российские юниоры выиграли короткие программы в трех видах катания из четырех.

Победительница прошлогоднего юниорского Гран-при и чемпионка мира в этой же возрастной категории Александра Трусова неожиданно стала лишь второй, пропустив вперед соотечественницу Алену Косторную. Обе откатались безошибочно, но Косторная получила более высокие «плюсы» за технику и оценки за компоненты. Ее 76,32 – второй результат в мировом сезоне. Больше (80,78) получала только олимпийская чемпионка и рекордсменка мира Алина Загитова. Третьей после короткой программы идет еще одна россиянка Анна Канышева.

В парном катании наши юниорские дуэты заняли три первых места, а в танцах на льду – места с первого по пятое. У мужчин единственный представитель нашей страны Петр Гуменник получил третьи оценки, но его отставание от лидеров невелико. Произвольные программы у мужчин и танцоров пройдут в ночь с пятницы на субботу по московскому времени, а у пар и женщин – с субботы на воскресенье.

Гран-при

Финал

Ванкувер (Канада)

Юниоры

Женщины

Короткая программа

1.Алена Косторная (Россия) – 76,32

2.Александра Трусова (Россия) – 74,43

3.Анна Канышева (Россия) – 68,66

…5.Анастасия Тараканова (Россия) – 61,78

6.Анна Щербакова (Россия) – 56,26

Мужчины

Короткая программа

1.Кэмден Пулкинен (США) – 80,31

2.Стефен Гоголев (Канада) – 78,82

3.Петр Гуменник (Россия) – 76,16

Пары

Короткая программа

1.Полина Костюкович/Дмитрий Ялин (Россия) – 66,84

2.Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) – 66,44

3.Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 64,37

4.Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) – 62,04

5.Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот (Россия) – 59,28

Танцы

Короткая программа

1.Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) – 67,73

2.Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия) – 67,49

3.Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров (Россия) – 66,29