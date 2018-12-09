Косторная выиграла юниорский финал Гран-при, Трусова - вторая

Сегодня в Ванкувере в финале Гран-при по фигурному катанию юниорки показали произвольные программы.
Победу одержала россиянка Алена Косторная, лидировавшая после коронной программы.
Ее главная соперница Александра Трусова, также тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, заняла второе место, упав при попытке исполнения четверного тулупа.
Финал Гран-при
Ванкувер, Канада
Девушки
Итоговое положение
1. Алена Косторная (Россия) – 217,98
2. Александра Трусова (Россия) – 215,20
3. Алена Канышева (Россия) – 198,14
4. Анастасия Тараканова (Россия) – 190,46
5. Анна Щербакова (Россия) – 181,83
6. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 177,91
Произвольная программа
1. Алена Косторная (Россия) – 141,66
2. Александра Трусова (Россия) – 140,77
3. Алена Канышева (Россия) – 129,48
4. Анастасия Тараканова (Россия) – 128,68
5. Анна Щербакова (Россия) – 125,57
6. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 115,40