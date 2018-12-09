Косторная выиграла юниорский финал Гран-при, Трусова - вторая - Советский спорт
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    • Фигурное катание09 декабря 2018 06:24Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Косторная выиграла юниорский финал Гран-при, Трусова - вторая

    Сегодня в Ванкувере в финале Гран-при по фигурному катанию юниорки показали произвольные программы.

    Победу одержала россиянка Алена Косторная, лидировавшая после коронной программы.

    Ее главная соперница Александра Трусова, также тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, заняла второе место, упав при попытке исполнения четверного тулупа.

    Финал Гран-при

    Ванкувер, Канада

    Девушки

    Итоговое положение

    1. Алена Косторная (Россия) – 217,98
    2. Александра Трусова (Россия) – 215,20
    3. Алена Канышева (Россия) – 198,14
    4. Анастасия Тараканова (Россия) – 190,46
    5. Анна Щербакова (Россия) – 181,83
    6. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 177,91

    Произвольная программа

    1. Алена Косторная (Россия) – 141,66
    2. Александра Трусова (Россия) – 140,77
    3. Алена Канышева (Россия) – 129,48
    4. Анастасия Тараканова (Россия) – 128,68
    5. Анна Щербакова (Россия) – 125,57
    6. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 115,40

    #косторная алена#трусова александра#Финал Гран-при
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