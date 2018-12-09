Фигурное катание 09 декабря 2018 06:24 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Косторная выиграла юниорский финал Гран-при, Трусова - вторая

Сегодня в Ванкувере в финале Гран-при по фигурному катанию юниорки показали произвольные программы.