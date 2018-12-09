Елизавета Туктамышева: Счастлива, потому что для себя я откаталась хорошо - Советский спорт
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    • Фигурное катание09 декабря 2018 07:40Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Елизавета Туктамышева: Счастлива, потому что для себя я откаталась хорошо

    Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в финале Гран-при.

    «Очень счастлива, потому что для себя я откаталась сегодня хорошо. Это хороший опыт перед чемпионатом России», – сказала Туктамышева.

    Также спортсменка отметила, что изменилось после ее участия в финале юниорской серии Гран-при в 2010 году.

    «Восемь лет назад все казалось мне проще, я особенно ни о чем не думала. Это была новая жизнь и я просто ей наслаждалась. Я делала все, что хотела и получала от этого удовольствие», – рассказала Туктамышева на пресс-конференции.

    Напомним, Елизавета Туктамышева заняла в финале Гран при третье место.

    #Финал Гран-при#туктамышева елизавета
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