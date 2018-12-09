Елизавета Туктамышева: Счастлива, потому что для себя я откаталась хорошо

Фигурное катание 09 декабря 2018 07:40 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в финале Гран-при.

«Очень счастлива, потому что для себя я откаталась сегодня хорошо. Это хороший опыт перед чемпионатом России», – сказала Туктамышева.

Также спортсменка отметила, что изменилось после ее участия в финале юниорской серии Гран-при в 2010 году.

«Восемь лет назад все казалось мне проще, я особенно ни о чем не думала. Это была новая жизнь и я просто ей наслаждалась. Я делала все, что хотела и получала от этого удовольствие», – рассказала Туктамышева на пресс-конференции.

Напомним, Елизавета Туктамышева заняла в финале Гран при третье место.