Наталья Бестемьянова: В американской паре грузная женщина и бородатый мужчина не похожи на Ромео и Джульетту

Фигурное катание 09 декабря 2018 13:43 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира по фигурному катанию Наталья Бестемьянова подвела итоги финала Гран-при, который завершился в Ванкувере.

– Считаю, что в правилах танцев на льду нужно учитывать такие вещи, как эстетика. Когда на лед выходят два крупных плотных человека и катают «Ромео и Джульетту», я имею в виду американскую пару Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, то это серьезное несоответствие образу. Грузная женщина и крупный бородатый мужчина никак не похожи на Ромео и Джульетту.