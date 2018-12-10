Менеджер Медведевой: Орсер отказался от денег с рекламных контрактов ради проживания Евгении в Канаде

Фигурное катание 10 декабря 2018 18:19 Источник: «БИЗНЕС Online» Автор: Сметанникова Дарья

Менеджер Леван Матуа, представляющий интересы российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказал о распределении доходов спортсменки от рекламных контрактов.

«По каким принципам решаете, принять предложение или нет? Смотрим, во-первых, на репутацию бренда и его сегмент. Очевидно, что Женя не может рекламировать алкоголь или презервативы. Во-вторых, пытаемся понять отношение. Если компания не очень вежлива в общении, лучше сразу расходиться. После заключения контракта стоит ждать беды. В-третьих, конечно, обсуждаем цену. Женя не может работать на маленьких гонорарах. Она все-таки мировая звезда.

Сейчас мы распределяем доходы по очень простой схеме. Я получаю свою комиссию, существуют определенные договоренности с федерацией, а Медведева – все остальное. Она откладывает все деньги, поскольку они уходят на Канаду. Тренер Брайан Орсер сразу пошел на уступки и сказал, что ему не нужны никакие деньги с рекламных контрактов. Такое редко можно встретить в фигурном катании, потому что обычно проценты с рекламы – главный источник доходов для тренеров. Но Орсер понимает, как дорого стоит проживание в Канаде», - цитирует менеджера «Спорт Бизнес Online».