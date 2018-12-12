Олег Васильев: Туктамышева должна претендовать на участие в чемпионате Европы, минуя первенство России - Советский спорт
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    • Фигурное катание12 декабря 2018 18:21Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Олег Васильев: Туктамышева должна претендовать на участие в чемпионате Европы, минуя первенство России

    Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заболела воспалением легких и пропустит чемпионат России.

    Двукратный олимпийский чемпион Олег Васильев прокомментировал отсутствие Туктамышевой на чемпионате России, который пройдет в Саранске с 20 по 23 декабря.

    «Правила у нас гласят, что первые два номера (золотой и серебряный призер чемпионата России при трех отечественных квотах в женском одиночном катании на чемпионаты Европы и мира – прим. ред.) отбираются по результатам чемпионата России, а представительство по третьей квоте обсуждает тренерский совет. Я больше чем уверен, что имя Лизы будет вынесено на тренерский совет (с целью включения спортсменки в состав сборной), а как сложится, представить трудно.

    И ее имя должно присутствовать. Она проходила этот сезон очень прилично, добилась хороших результатов. Она одна из немногих, а даже единственная из наших девочек, кто владеет тройным акселем, что можно противопоставить (японке Рике) Кихире», - цитирует Васильева «Р-Спорт».

    Напомним, в нынешнем сезоне 21-летняя российская фигуристка победила на этапе Гран-при в Канаде и стала третьей в Японии. В финале Гран-при, который прошел с 6 по 9 декабря в Ванкувере, Туктамышева также заняла третье место.

    #туктамышева елизавета#васильев олег#чемпионат россии по фигурному катанию
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