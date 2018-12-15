Елизавета Туктамышева: Мне уже намного лучше. Всем спасибо за заботу и добрые слова

Фигурное катание 15 декабря 2018 16:40 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева, попавшая ранее в больницу с воспалением легких, идет на поправку.

«Друзья, мне уже намного лучше. Всем спасибо за заботу и добрые слова», - написала Туктамышева в своем инстаграме.

12 декабря тренер фигуристки Алексей Мишин сообщил, что Елизавета Туктамышева госпитализирована.

Скорее всего, она пропустит стартующий 20 декабря чемпионат России в Саранске, но окончательное решение еще не принято.

В текущем сезоне Туктамышева выиграла турнир Skate Canada и стала третьей в финале Гран-при, уступив лишь соотечественнице Алине Загитовой и японке Рике Кихире.