Брайан Орсер: Мы ломаем старую технику Медведевой и ставим с нуля новую

Фигурное катание 18 декабря 2018 12:03 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

По мнению канадца, чтобы добиться результата, надо подождать два года.

Канадский тренер Брайан Орсер рассказал о том, когда стоит ждать результатов от двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, которая тренируется у него с нынешнего сезона.

«По моему мнению, любому спортсмену требуется полтора-два года на то, чтобы все начать с нуля и добиться результата, – приводит «Р-Спорт» слова Орсера. – В социальных сетях часто пишут: «О, я не могу дождаться, когда они сделают то-то и то-то! Ведь они уже целый месяц работают с Брайаном!»

В эти моменты у меня одна реакция: «Вы что, смеетесь?» Нам в прямом смысле слова приходится ломать старую технику спортсмена и ставить с нуля новую».

В нынешнем сезоне 19-летняя российская фигуристка заняла третье место на этапе Гран-при в Канаде и четвертое – во Франции, что не позволило ей отобраться в финал.

Напомним, до переезда в Канаду Медведева тренировалась в группе Этери Тутберидзе в Москве.

С 20 по 23 декабря в Саранске пройдет чемпионат России, по итогам которого будет определен состав сборной России на чемпионаты Европы и мира.