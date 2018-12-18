Брайан Орсер: Мы ломаем старую технику Медведевой и ставим с нуля новую - Советский спорт
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    • Фигурное катание18 декабря 2018 12:03Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

    Брайан Орсер: Мы ломаем старую технику Медведевой и ставим с нуля новую

    По мнению канадца, чтобы добиться результата, надо подождать два года.

    Канадский тренер Брайан Орсер рассказал о том, когда стоит ждать результатов от двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, которая тренируется у него с нынешнего сезона.

    «По моему мнению, любому спортсмену требуется полтора-два года на то, чтобы все начать с нуля и добиться результата, – приводит «Р-Спорт» слова Орсера. – В социальных сетях часто пишут: «О, я не могу дождаться, когда они сделают то-то и то-то! Ведь они уже целый месяц работают с Брайаном!»

    В эти моменты у меня одна реакция: «Вы что, смеетесь?» Нам в прямом смысле слова приходится ломать старую технику спортсмена и ставить с нуля новую».

    В нынешнем сезоне 19-летняя российская фигуристка заняла третье место на этапе Гран-при в Канаде и четвертое – во Франции, что не позволило ей отобраться в финал.

    Напомним, до переезда в Канаду Медведева тренировалась в группе Этери Тутберидзе в Москве.

    С 20 по 23 декабря в Саранске пройдет чемпионат России, по итогам которого будет определен состав сборной России на чемпионаты Европы и мира.

    #сборная россии по фигурному катанию#медведева евгения#орсер брайан
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