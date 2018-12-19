Алексей Ягудин: Загитову и Медведеву невозможно сравнивать. Кто лучше? Этери Тутберидзе

Фигурное катание 19 декабря 2018 12:34 Источник: «Беларусь Сегодня» Автор: Спирин Дмитрий

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился мнением о противостоянии Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

- Кто лучше: Загитова или Медведева?

- Ох, неожиданно. Этери Тутберидзе.

- И все же.

- Тут невозможно ответить. Они слишком разные. Вообще не понимаю, зачем их сравнивать. Ладно, когда это делают иностранцы. Но когда это делают свои и поднимают весь этот шум в интернете, давя таким образом на детскую психику, разрушая спокойствие девочек… Это не укладывается у меня в голове.

Загитова выиграла Олимпиаду в честной и справедливой борьбе. Медведева стала второй. Это называется спортивная жизнь. Иногда получается, иногда нет. Сколько примеров есть, когда фигуристы становились олимпийскими чемпионами, не выиграв ничего больше. И наоборот, - цитирует Ягудина "Беларусь Сегодня".

Напомним, Алина Загитова и Евгения Медведева выступят на чемпионате России, который стартует в Саранске.