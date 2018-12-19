Коляда примет участие в чемпионате России в Саранске

Фигурное катание 19 декабря 2018 14:36 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Чемпионат России по фигурному катанию состоится в Саранске с 19 по 23 декабря.

Серебряный призер Олимпийских игр-2018 в команде, бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию (2018 год), двукратный бронзовый призер чемпионата Европы (2017 и 2018 годы), двукратный чемпион России (2017 и 2018 годы) Михаил Коляда выступит на чемпионате России.

Об этом сообщила тренера спортсмена Валентина Чеботарева, которую цитирует «Р-Спорт».

Напомним, за неделю до турнира Коляда перенес болезнь.

На чемпионате России по фигурному катанию будут разыграны места в сборной России на чемпионат Европы.