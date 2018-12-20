Загитовой подарят коньки с золотыми лезвиями

Компания Jackson Ultima Skates сделает золотые лезвия для коньков олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
«Хорошо подходит для чемпиона», – говорится под фото в инстаграме компании, в хэштегах указана фамилия Загитовой.
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Fit for a champion. 🏆 Matrix Supreme x Gold.🥇 Matrix is available in 5️⃣ different colors! Check out the link in our bio for more info! 📺 #JacksonFamily #MatrixBlades #figureskating #iceskating #iceskate #alinazagitova #figureskate #фигурноекатание #gold #champion
Публикация от Jackson Ultima Figure Skates (@jackson.ultima)
Напомним, в прошедшее межсезонье компания John Wilson Blades изготовила лезвия из розового золота для другой российской фигуристки - двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.
21 февраля Загитова и Медведева стартуют на чемпионате России-2018, который проходит в Саранске.