Загитовой подарят коньки с золотыми лезвиями

Фигурное катание 20 декабря 2018 14:41 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Компания Jackson Ultima Skates сделает золотые лезвия для коньков олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

«Хорошо подходит для чемпиона», – говорится под фото в инстаграме компании, в хэштегах указана фамилия Загитовой.

Напомним, в прошедшее межсезонье компания John Wilson Blades изготовила лезвия из розового золота для другой российской фигуристки - двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

21 февраля Загитова и Медведева стартуют на чемпионате России-2018, который проходит в Саранске.