Ковтун выиграл короткую программу на чемпионате России

В Саранске состоялась короткая программа у мужчин на чемпионате России.
Победу по итогам короткой программы одержал Максим Ковтун, который набрал в сумме 95,14 балла. Второе место занял Михаил Коляда, проигравший Ковтуну 0,44 балла. Тройку лучших замкнул Константин Милюков.
Произвольная программа у мужчин состоится завтра, 21 декабря, в 16:50 мск.
Саранск
Фигурное катание
Чемпионат Росси
Мужчины, короткая программа
1. Максим Ковтун – 95,14
2. Михаил Коляда – 94,70
3. Константин Милюков – 90,05
4. Александр Самарин – 83,24
5. Андрей Лазукин – 81,43
6. Артур Дмитриев – 79,75
7. Антон Шулепов – 77,07
8. Дмитрий Алиев – 71,74
9. Роман Савосин – 70,71
10. Егор Мурашов – 66,28
11. Владислав Катичев – 63,17
12. Артем Лежеев – 62,57
13. Александр Петров – 61,64
14. Артем Ковалев – 61,57
15. Владимир Самойлов – 60,30
16. Артем Зотов – 47,80