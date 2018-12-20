Олег Васильев: Ковтун наращивает свою техническую форму

Фигурное катание 20 декабря 2018 17:12 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Трехкратный чемпион России лидирует на чемпионате России после короткой программы.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Олег Васильев прокомментировал победу трехкратного чемпиона России Максима Ковтуна в короткой программе на чемпионате России в Саранске.

«Ковтун молодец, справился с двумя четверными, – приводит «Р-Спорт» слова Васильева. – Жаль, что не справился с тройным акселем, потому что программа, в которой сделаны все элементы, выглядит намного лучше. Это был даже минус не столько по баллам, сколько самой программе.

Считаю, что Ковтун наращивает свою техническую форму. Дай Бог, чтобы он вернулся, и конкуренция в мужском одиночном катании стала острее, чем раньше».

Напомним, 23-летний фигурист получил за свой прокат 95,14 балла и опережает на 0,44 балла действующего чемпиона России Михаила Коляду.

Произвольная программа у мужчин пройдет в пятницу.