Джонатан Гурейро: На чемпионате России мы решили отдаться танцу полностью

Фигурное катание 20 декабря 2018 21:38 Источник: «РИА Новости» Автор: Сметанникова Дарья

В Саранске проходит чемпионат России по фигурному катанию.

Дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро по итогам ритм-танца набрал 73,37 балла.

«В Финале Гран-при мы были более собраны, потому что туда было тяжело отобраться. Что касается чемпионата России, мы с тренерами поговорили и решили дать себе шанс, отдаться танцу полностью. У нас хватило сил, несмотря на то, что это пятый турнир для нас в течение двух месяцев, но не было той концентрации, которая была. Надо научиться полностью эмоционально выкладываться и элементы выполнять», - цитирует Гурейро РИА Новости.