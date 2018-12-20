Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на чемпионате России - Советский спорт
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    • Фигурное катание20 декабря 2018 22:57Источник: «Советский спорт»

    Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на чемпионате России

    Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидируют после короткой программы в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате России по фигурному катанию.

    Синицина и Кацалапов набрали 84,01 балла. Вторыми идут Александра Степанова и Иван Букин, набравшие 82,95 балла. Замыкают тройку Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (73,37).

    Саранск
    Чемпионат России
    Танцы на льду
    Ритм-танец

    1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов – 84,01
    2. Александра Степанова – Иван Букин – 81,95
    3. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро – 73,37
    4. Софья Евдокимова – Егор Базин – 69,87
    5. Бетина Попова – Сергей Мозгов – 69,62
    6. Анастасия Скопцова – Кирилл Алёшин – 69,00
    7. Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов – 68,00
    8. Анабель Морозова – Андрей Багин – 65,95
    9. Людмила Сосницкая – Павел Головишников – 60,48
    10. Ольга Бибихина – Даниил Зворыкин – 50,50

    #синицина виктория#кацалапов никита#букин иван#степанова александра#загорски тиффани#гурейро джонатан
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