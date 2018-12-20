Фигурное катание 20 декабря 2018 22:57 Источник: «Советский спорт»

Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на чемпионате России

Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидируют после короткой программы в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате России по фигурному катанию.