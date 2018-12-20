Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на чемпионате России

Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидируют после короткой программы в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате России по фигурному катанию.
Синицина и Кацалапов набрали 84,01 балла. Вторыми идут Александра Степанова и Иван Букин, набравшие 82,95 балла. Замыкают тройку Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (73,37).
Саранск
Чемпионат России
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов – 84,01
2. Александра Степанова – Иван Букин – 81,95
3. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро – 73,37
4. Софья Евдокимова – Егор Базин – 69,87
5. Бетина Попова – Сергей Мозгов – 69,62
6. Анастасия Скопцова – Кирилл Алёшин – 69,00
7. Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов – 68,00
8. Анабель Морозова – Андрей Багин – 65,95
9. Людмила Сосницкая – Павел Головишников – 60,48
10. Ольга Бибихина – Даниил Зворыкин – 50,50