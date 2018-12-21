Артур Дмитриев: Если б Медведева откатала чисто, боролась бы с Загитовой

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев – о выступлении женщин в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию.
– Евгения Медведева упала, но все же получила слишком низкие оценки за короткую программу. Почему?
– Женя ведь сорвала два элемента. В первом каскаде тройной флип – тройной тулуп, был недокрут тройного флипа. За это снимают несколько баллов. Она за этот каскад набрала всего 2 балла. А по максимуму могла получить 10. Женя потеряла 8 баллов только на каскаде. Это я еще плюсы не считаю, которые ей могли поставить. Итого получается 10-11 балов. И был еще одинарный тулуп, плюс падение с акселя, из-за чего она потеряла 3 балла. Всего Женя потеряла 14-15 баллов. Еще ей за падение сняли балл. Откатай Женя чисто, могла набрать 77-78 баллов, тогда занимала бы твердое второе место и боролась бы за первое с Загитовой перед произвольной программой.
Чемпионат России
Саранск
Женщины
Короткая программа
1. Алина Загитова – 80,62
2. Александра Трусова – 74,96
3. Алена Косторная – 74,40
4. Станислава Константинова – 74,40
5. Анна Щербакова – 74,09
6. Софья Самодурова – 71,82
…11. Полина Цурская – 66,35
12. Мария Сотскова – 65,73
…14. Евгения Медведева – 62,24