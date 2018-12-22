Артур Дмитриев: Нашим ребятам будет сложно конкурировать на мировом уровне

Фигурное катание 22 декабря 2018 12:51 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев – о выступлении мужчин на чемпионате России по фигурному катанию.

– Ковтун молодец – очень достойно вернулся после заметного перерыва. Видно, что работает серьезно и итог этой работы – Максим выглядит во всех компонентах получше соперников.

Но все же меня мальчики немного расстроили – с таким катанием нашим ребятам будет сложно конкурировать с соперниками на международных турнирах.

Я рад за Ковтуна, рад, что Коляда прокатался более менее нормально. Но этого недостаточно, чтобы соревноваться с серьезными фигуристами на мировом уровне.

Саранск

Фигурное катание

Мужчины

Итоговый результат

1. Максим Ковтун – 281,59 балла

2. Михаил Коляда – 268,40

3. Александр Самарин – 265,49

4. Андрей Лазукин – 237,66

5. Дмитрий Алиев – 235,48

6. Константин Милюков – 231,68