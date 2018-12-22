Артур Дмитриев: Нашим ребятам будет сложно конкурировать на мировом уровне

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев – о выступлении мужчин на чемпионате России по фигурному катанию.
– Ковтун молодец – очень достойно вернулся после заметного перерыва. Видно, что работает серьезно и итог этой работы – Максим выглядит во всех компонентах получше соперников.
Но все же меня мальчики немного расстроили – с таким катанием нашим ребятам будет сложно конкурировать с соперниками на международных турнирах.
Я рад за Ковтуна, рад, что Коляда прокатался более менее нормально. Но этого недостаточно, чтобы соревноваться с серьезными фигуристами на мировом уровне.
Саранск
Фигурное катание
Мужчины
Итоговый результат
1. Максим Ковтун – 281,59 балла
2. Михаил Коляда – 268,40
3. Александр Самарин – 265,49
4. Андрей Лазукин – 237,66
5. Дмитрий Алиев – 235,48
6. Константин Милюков – 231,68