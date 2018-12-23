Алексей Мишин: Федерация поручила мне готовить Туктамышеву к чемпионату мира - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 10:00
    Куньлунь Ред Стар
    Витязь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 15:00
    Автомобилист
    Трактор
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Слован
    Металлург Мг
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 16:30
    Барыс
    Адмирал
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Салават Юлаев
    Локомотив
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Авангард
    Сибирь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ХК Сочи
    Торпедо
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ЦСКА
    Нефтехимик
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Динамо Мн
    Ак Барс
    0
    0
    • Фигурное катание23 декабря 2018 17:32Источник: «РИА Новости»

    Алексей Мишин: Федерация поручила мне готовить Туктамышеву к чемпионату мира

    Заслуженный тренер России Алексей Мишин рассказал, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) поручила ему готовить Елизавету Туктамышеву к ЧМ-2019.

    - Федерация поручила мне готовить Лизу к чемпионату мира. Как орудие большого калибра. Мы должны противопоставить японским потугам на тройной аксель Лизин совершенный тройной аксель. Мы должны отстреливаться от японского цунами своим тройным акселем, - приводит слова Мишина РИА «Новости».

    Добавим,что чемпионат мира по фигурному катанию 2019 года пройдет в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта.

    #мишин алексей#туктамышева елизавета#чемпионат мира по фигурному катанию
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта