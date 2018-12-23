Алексей Мишин: Федерация поручила мне готовить Туктамышеву к чемпионату мира

Фигурное катание 23 декабря 2018 17:32 Источник: «РИА Новости»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин рассказал, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) поручила ему готовить Елизавету Туктамышеву к ЧМ-2019.

- Федерация поручила мне готовить Лизу к чемпионату мира. Как орудие большого калибра. Мы должны противопоставить японским потугам на тройной аксель Лизин совершенный тройной аксель. Мы должны отстреливаться от японского цунами своим тройным акселем, - приводит слова Мишина РИА «Новости».

Добавим,что чемпионат мира по фигурному катанию 2019 года пройдет в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта.