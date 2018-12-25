Софья Самодурова: Мне сейчас нужен отдых, чтобы морально восстановиться

Фигурное катание 25 декабря 2018 21:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Российская фигуристка Софья Самодурова, занявшая шестое место на чемпионате России, поделилась планами на будущее.

– Какие планы у вас на ближайшее будущее?

– Приехать домой, отдохнуть.

– Сколько времени на отдых вам дадут?

– Четыре дня где-то. Проведу это время с семьей. Может быть, встречусь с друзьями.

– Сейчас внимание к фигурному катанию зашкаливает. И не всем фигуристам это приятно. Вы вообще следите за тем, что о вас пишут? Или вас от этого стараются оградить?

– Пока что я все читаю. На меня это не давит.

– Складывается ощущение, что вы морально опустошены.

– Есть такое. Поэтому мне сейчас и нужен отдых, чтобы морально восстановиться.