Софья Самодурова: Мне сейчас нужен отдых, чтобы морально восстановиться

Российская фигуристка Софья Самодурова, занявшая шестое место на чемпионате России, поделилась планами на будущее.
– Какие планы у вас на ближайшее будущее?
– Приехать домой, отдохнуть.
– Сколько времени на отдых вам дадут?
– Четыре дня где-то. Проведу это время с семьей. Может быть, встречусь с друзьями.
– Сейчас внимание к фигурному катанию зашкаливает. И не всем фигуристам это приятно. Вы вообще следите за тем, что о вас пишут? Или вас от этого стараются оградить?
– Пока что я все читаю. На меня это не давит.
– Складывается ощущение, что вы морально опустошены.
– Есть такое. Поэтому мне сейчас и нужен отдых, чтобы морально восстановиться.