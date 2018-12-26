Медведева рассказала, что ее бесит в мужчинах

Фигурное катание 26 декабря 2018 15:39 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Вице-чемпионка Олимпийских игр-2018 Евгения Медведева рассказала, какие качества ее раздражают в мужчинах.

«Бесит, когда мужчина начинает говорить: «Ты женщина, ты должна сидеть дома, иди на кухню». Речь не о том, что он доминирует. Сейчас другое время. Я как человек деятельный не смогу каждый день сидеть дома, каждое утро жарить яичницу. Я за то, что женщина не должна сидеть дома и не должна готовить. Она должна содержать дом, но при этом еще и работать.

Второй недостаток — когда противоположный пол неухоженный. Мне это вообще не нравится. Некоторые девчонки забивают и говорят, что самое главное душа и не важно, как он выглядит. Нет, это важно, как он выглядит!

Третий недостаток - нездоровая ревность. Я считаю, что в отношениях должна быть ревность. От этого никуда не денешься. Я знаю, о чем я говорю. Хотя у меня не было такого зашкала», - рассказала Медведева в эфире Love Radio.