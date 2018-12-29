В сети появилось видео, на котором Загитова тренирует четверной прыжок

Фигурное катание 29 декабря 2018 10:07 Автор: Липкин Антон

Олимпийская чемпионка работает над усложнением программы.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова тренирует четверной прыжок.

Видеозапись, на которой Загитова исполняет четверной флип, выложил в инстаграм тренер Сергей Розанов, работающий в группе Этери Тутберидзе.

«Алина в работе над более сложными элементами», – подписал он видеозапись.

Напомним, пока в программах 16-летней фигуристки не было четверных прыжков.

В нынешнем сезоне Загитова заняла второе место в финале Гран-при и стала пятой на чемпионате России, при этом отобравшись в сборную России.

Сейчас Загитова готовится к чемпионату Европы, который пройдет в Минске с 21 по 27 января.