В сети появилось видео, на котором Загитова тренирует четверной прыжок

Олимпийская чемпионка работает над усложнением программы.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова тренирует четверной прыжок.
Видеозапись, на которой Загитова исполняет четверной флип, выложил в инстаграм тренер Сергей Розанов, работающий в группе Этери Тутберидзе.
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@azagitova в работе, над более сложными элементами 😉 #teamtutberidze #alinazagitova
Публикация от Sergei Rozanov (@_sergio_r_)
«Алина в работе над более сложными элементами», – подписал он видеозапись.
Напомним, пока в программах 16-летней фигуристки не было четверных прыжков.
В нынешнем сезоне Загитова заняла второе место в финале Гран-при и стала пятой на чемпионате России, при этом отобравшись в сборную России.
Сейчас Загитова готовится к чемпионату Европы, который пройдет в Минске с 21 по 27 января.