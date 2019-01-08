Анна Щербакова: Перед отработкой четверных мы надеваем специальные штаны с подкладкой, но без синяков не обходится

Фигурное катание 08 января 2019 17:33 Источник: Golden Skate Автор: Спирин Дмитрий

Чемпионка России 2019 года в женском одиночном катании рассказала об особенностях тренировочного процесса в группе Этери Тутберидзе.

- Четверной лутц я начала изучать в конце прошлого сезона. Сперва мы попробовали делать его со страховкой, и все прошло хорошо, после чего мы начали выполнять его уже без удочки. В конце сезона я его приземлила.

Ранее (в сезоне-2016/17) я уже исполняла четверной тулуп, поэтому я знала, что вновь попробую четверные прыжки в конце сезона, когда соревнования закончатся. Возможно, мы просто поняли, что лутц идет у меня лучше, чем тулуп, что он стал выше, и поэтому мы можем попробовать его сейчас.

Я думаю, если мы можем делать квады, почему бы нам не попробовать? То, что мы девочки, не значит, что мы не можем прыгать.

Сперва четверной исполняется на удочке – это дает возможность понять, получится ли у тебя или нет. Если у тебя получается, ты можешь приступить к его исполнению уже без страховки, но нужно преодолеть психологический барьер. Если боишься, ничего не получится.

Перед отработкой четверных мы надеваем специальные штаны с мягкой подкладкой, поэтому падать нам не так больно. А вообще, если технически сделать все правильно, падения не такие уж и болезненные. Но, очевидно, без синяков не обходится.

Несколько лет назад я первые увидела Бояна Цзиня. Мне нравилось смотреть за тем, как он выступает. Он тоже делал четверной лутц. Когда он только начинал его исполнять, казалось, он делает что-то невероятное. Сейчас же и другие фигуристы стали выполнять этот прыжок, но нужно понимать, насколько он сложный, - рассказала Щербакова.

Напомним, на российском первенстве, проходившем в Саранске, Анна Щербакова сумела опередить своих подруг по группе - Александру Трусову и Алену Косторную.

В произвольной программе 14-летняя московская фигуристка чисто исполнила четверной лутц.