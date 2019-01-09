Медведева снялась с Серебряковым в канадском фильме о фигурном катании (фото)

Российская фигуристка Евгения Медведева сыграла саму себя в канадском художественном фильме «Петрикор». Об этом сообщает Imdb.
В фильме главную роль играет Ольга Корсак, которая в прошлом занималась фигурным катанием на любительском уровне. Также участие в фильме принял популярный российский актер Алексей Серебряков.
Ожидается, что фильм выйдет в прокат в 2019 году.
Женя снялась в драматическом фильме «The Petrichor». Картина расскажет историю бывшей фигуристки, которая из-за личных проблем провалила первые попытки международных соревнований. В возрасте 30 лет она решается вновь вернутся на лёд. pic.twitter.com/CvqKJb69c4— Evgenia Medvedevа Daily › Евгения Медведева (@medvedevadaily) 5 января 2019 г.