Медведева снялась с Серебряковым в канадском фильме о фигурном катании (фото) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Фигурное катание09 января 2019 11:32Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Медведева снялась с Серебряковым в канадском фильме о фигурном катании (фото)

Российская фигуристка Евгения Медведева сыграла саму себя в канадском художественном фильме «Петрикор». Об этом сообщает Imdb.

В фильме главную роль играет Ольга Корсак, которая в прошлом занималась фигурным катанием на любительском уровне. Также участие в фильме принял популярный российский актер Алексей Серебряков.

Ожидается, что фильм выйдет в прокат в 2019 году.

#медведева евгения
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта