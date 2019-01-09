Медведева снялась с Серебряковым в канадском фильме о фигурном катании (фото)

Фигурное катание 09 января 2019 11:32 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российская фигуристка Евгения Медведева сыграла саму себя в канадском художественном фильме «Петрикор». Об этом сообщает Imdb.

В фильме главную роль играет Ольга Корсак, которая в прошлом занималась фигурным катанием на любительском уровне. Также участие в фильме принял популярный российский актер Алексей Серебряков.

Ожидается, что фильм выйдет в прокат в 2019 году.