Иван Букин: Медведева и Загитова – это просто титаны. Им нужна поддержка

Фигурное катание 09 января 2019 14:26 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Российский фигурист Иван Букин прокомментировал выступление Алины Загитовой и Евгении Медведевой в нынешнем сезоне.

«Глядя на них, понимаешь, что предела совершенству нет, что возможно расти, пробивая головой потолок. И Женя Медведева, и Алина Загитова — это просто титаны. Но все мы люди, и ошибки бывают у всех, это нормально.

Сейчас девчонкам нужна поддержка — им непросто, все это колоссальные нервы, гигантский труд. Вся команда фигурного катания поддерживает их, переживает за них, не сомневается в их успехе. Это называется спортивное уважение», - цитирует Букина ТАСС.

Напомним, на чемпионате России Загитова стала пятой, а Медведева – седьмой.