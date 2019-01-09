Иван Букин: Медведева и Загитова – это просто титаны. Им нужна поддержка - Советский спорт
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Фигурное катание09 января 2019 14:26Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

Иван Букин: Медведева и Загитова – это просто титаны. Им нужна поддержка

Российский фигурист Иван Букин прокомментировал выступление Алины Загитовой и Евгении Медведевой в нынешнем сезоне.

«Глядя на них, понимаешь, что предела совершенству нет, что возможно расти, пробивая головой потолок. И Женя Медведева, и Алина Загитова — это просто титаны. Но все мы люди, и ошибки бывают у всех, это нормально.

Сейчас девчонкам нужна поддержка — им непросто, все это колоссальные нервы, гигантский труд. Вся команда фигурного катания поддерживает их, переживает за них, не сомневается в их успехе. Это называется спортивное уважение», - цитирует Букина ТАСС.

Напомним, на чемпионате России Загитова стала пятой, а Медведева – седьмой.

#букин иван#медведева евгения#загитова алина
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