Елизавета Туктамышева: Постепенно возвращаюсь в форму (видео)

Фигурное катание 13 января 2019 11:37 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о процессе своего восстановления.

Туктамышева пропускала чемпионат России из-за воспаления легких. Фигуристка опубликовала видео с тренировки.

«А я тем временем постепенно возвращаюсь в форму. Наконец-то вернулась к своим любимым прыжкам», - написала Туктамышева в инстаграме.

Туктамышева вошла в состав сборной России для участия в Универсиаде-2019. Спортсменка также попала в число запасных на чемпионат Европы-2019.