Елизавета Туктамышева: Постепенно возвращаюсь в форму (видео) - Советский спорт
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Фигурное катание13 января 2019 11:37Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Елизавета Туктамышева: Постепенно возвращаюсь в форму (видео)

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о процессе своего восстановления.

Туктамышева пропускала чемпионат России из-за воспаления легких. Фигуристка опубликовала видео с тренировки.

«А я тем временем постепенно возвращаюсь в форму. Наконец-то вернулась к своим любимым прыжкам», - написала Туктамышева в инстаграме.

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Саня 😂 А я тем временем постепенно возвращаюсь в форму finally returned to my favorite jumps❤️

Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

Туктамышева вошла в состав сборной России для участия в Универсиаде-2019. Спортсменка также попала в число запасных на чемпионат Европы-2019.

#туктамышева елизавета
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