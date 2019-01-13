Елизавета Туктамышева: Постепенно возвращаюсь в форму (видео)

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о процессе своего восстановления.
Туктамышева пропускала чемпионат России из-за воспаления легких. Фигуристка опубликовала видео с тренировки.
«А я тем временем постепенно возвращаюсь в форму. Наконец-то вернулась к своим любимым прыжкам», - написала Туктамышева в инстаграме.
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Саня 😂 А я тем временем постепенно возвращаюсь в форму finally returned to my favorite jumps❤️
Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)
Туктамышева вошла в состав сборной России для участия в Универсиаде-2019. Спортсменка также попала в число запасных на чемпионат Европы-2019.