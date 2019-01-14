Евгений Плющенко: Журналисты под видом моих родственников ворвались ко мне в палату

Фигурное катание 14 января 2019 18:43 Источник: Instagram

Известный российский фигурист Евгений Плющенко, которому на днях была сделана операция по устранению грыжи на позвоночнике, подверг критике журналистов, обманом ворвавшихся в его палату и снявших его перевязанным.

«Хочу поблагодарить всех моих поклонников и друзей, мою семью и спортсменов за поддержку и переживания! Я иду на поправку, и у меня все хорошо!

Но также я хочу сегодня выразить слова презрения каналу «РЕН ТВ» и лично его руководителю Владимиру Владимировичу Тюлину, чьи журналисты сегодня днем, обманув охрану и медсестер, под видом моих родственников ворвались ко мне в палату и начали снимать меня спящего, а потом, разбудив, интересоваться моим здоровьем! Уже выложили это гнусное видео на своем сайте!

Мне стыдно за ваш канал, Владимир Владимирович Тюлин, за ваших журналистов и за ваш подход к вашему делу! Когда человек лежит на больничной койке перевязанный, ваша команда творит такие дела, то к вам нет ни малейшего уважения. У меня складывается впечатление, что вы - человек без принципов и для вас в профессии журналиста давно утрачены и честь, и достоинство в погоне за рейтинговыми сюжетами! Я искренне надеялся, что в телефонном разговоре со мной вы принесете извинения за поступок ваших сотрудников, так как любые сведения, полученные СМИ, должны быть получены законным способом, а не обманом, но вы этого не сделали, снова твердя мне про рейтинги вашего канала», - написал Плющенко в Instagram.

Напомним, что спортсмен выиграл золотую медаль в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Сочи, однако перед стартом индивидуальных, Плющенко вынужден был сняться из-за травмы. Чуть позже он объявил о завершении карьеры.