Три фан-аккаунта Загитовой были одновременно взломаны

Фигурное катание 16 января 2019 17:26 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Стало известно, что три фан-страницы российской фигуристки Алины Загитовой в инстаграме были одновременно взломаны.

Об этом сообщили администраторы четвертого фан-аккаунта олимпийской чемпионки.

«Дорогие болельщики Алины, сегодня на наш фэндом была произведена спланированная атака - взломали сразу три крупные фан-страницы. Администраторы сейчас ведут активную работу по восстановлению аккаунтов, но есть вероятность, что до чемпионата Европы их не удастся восстановить», - говорится в сообщении.

Болельщики предложили запустить флешмоб с хэштегом «сердцем с Загитовой» в поддержку фигуристки и фанатов.

На одну из страниц в инстагарме было подписано порядка 38 тысяч человек.