Три фан-аккаунта Загитовой были одновременно взломаны

Стало известно, что три фан-страницы российской фигуристки Алины Загитовой в инстаграме были одновременно взломаны.
Об этом сообщили администраторы четвертого фан-аккаунта олимпийской чемпионки.
«Дорогие болельщики Алины, сегодня на наш фэндом была произведена спланированная атака - взломали сразу три крупные фан-страницы. Администраторы сейчас ведут активную работу по восстановлению аккаунтов, но есть вероятность, что до чемпионата Европы их не удастся восстановить», - говорится в сообщении.
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Все фанаты Алины- большая семья. Случились очень неприятные события: были взломаны одни из самых многочисленных фан страниц @teamzagitova @azagitova_forever @championzagitova. Все, кто ещё не знает, @teamzagitova создали новый/временный аккаунт, подписывайтесь на @teamzagitovaofficial . Давайте поддержим их, ведь там трудится настоящая команда, которая столько всего делает для Алины и ее поклонников. #СердцемСЗагитовой #olympicchampion #алиназагитова #alinazagitova #teamzagitova #teamtutberidze #thebest#лучшие #figureskating #загитова #фигурноекатание#champion #olympicgames2018 #gold #goldmedalist #pyeongchang2018 #ice #love #team
Публикация от @ teamazagitova_
Болельщики предложили запустить флешмоб с хэштегом «сердцем с Загитовой» в поддержку фигуристки и фанатов.
На одну из страниц в инстагарме было подписано порядка 38 тысяч человек.