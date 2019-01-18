Евгений Плющенко: Терминатор вернулся на лед

Фигурное катание 18 января 2019 20:14 Источник: Instagram

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вернулся на лед после операции по удалению межпозвоночной грыжи.

«Терминатор вернулся на лед, побив свой же рекорд, на седьмой день после операции! Спасибо док, Дзукакев Дмитрий Николаевич, за супер проделанную работу», - написал Плющенко на своей странице в Instagram.

Напомним, что на прошлой неделе Плющенко попал в одну из московских больниц из-за сильных болей в спине. Его положили в нейрохирургическое отделение. Позднее ему была сделана операция по удалению межпозвоночной грыжи.