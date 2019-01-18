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Фигурное катание18 января 2019 20:14Источник: Instagram

Евгений Плющенко: Терминатор вернулся на лед

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вернулся на лед после операции по удалению межпозвоночной грыжи.

«Терминатор вернулся на лед, побив свой же рекорд, на седьмой день после операции! Спасибо док, Дзукакев Дмитрий Николаевич, за супер проделанную работу», - написал Плющенко на своей странице в Instagram.

Напомним, что на прошлой неделе Плющенко попал в одну из московских больниц из-за сильных болей в спине. Его положили в нейрохирургическое отделение. Позднее ему была сделана операция по удалению межпозвоночной грыжи.

#плющенко евгений
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