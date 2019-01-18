Евгений Плющенко: Терминатор вернулся на лед

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вернулся на лед после операции по удалению межпозвоночной грыжи.
«Терминатор вернулся на лед, побив свой же рекорд, на седьмой день после операции! Спасибо док, Дзукакев Дмитрий Николаевич, за супер проделанную работу», - написал Плющенко на своей странице в Instagram.
Напомним, что на прошлой неделе Плющенко попал в одну из московских больниц из-за сильных болей в спине. Его положили в нейрохирургическое отделение. Позднее ему была сделана операция по удалению межпозвоночной грыжи.
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Терминатор вернулся на лёд,побив свой же рекорд,на 7 день после операции!Спасибо док, Дзукаев Дмитрий Николаевич @dr.dzukaev ,за супер проделанную работу! 💪🏻
Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)