Медведева возвращается в Канаду

Российская фигуристка Евгения Медведева объявила о возвращении в Канаду.
«Большое спасибо тренерам и хореографам команды Елены Германовны Буяновой и Татьяне Анатольевне Тарасовой за то, что приняли меня и дали возможность быть дома, не прекращая тренировки. Сейчас пришло время возвращаться на рабочее место, в уже родной Cricket Club, но теперь я знаю, что и дома есть место, где смогу держать себя в форме», - написала Медведева в своем инстаграме.
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Большое спасибо тренерам и хореографам команды Елены Германовны Буяновой и Татьяне Анатольевне за то, что приняли меня и дали возможность быть дома, не прекращая тренировки❤️ @m_a_x_i_m Сейчас пришло время возвращаться на рабочее место в уже родной Cricket Club, но теперь я знаю, что и дома есть место, где смогу держать себя в форме☺️✨ Can’t wait to see my favorite people @tracywilsonk @brianorser @paistrop and whole Cricket❤️
Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)
Напомним, Евгения Медведева по итогам чемпионата России, где она заняла седьмое место, не вошла в заявку команды на чемпионат Европы в Братиславе.