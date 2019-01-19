Медведева возвращается в Канаду

Фигурное катание 19 января 2019 14:01 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Российская фигуристка Евгения Медведева объявила о возвращении в Канаду.

«Большое спасибо тренерам и хореографам команды Елены Германовны Буяновой и Татьяне Анатольевне Тарасовой за то, что приняли меня и дали возможность быть дома, не прекращая тренировки. Сейчас пришло время возвращаться на рабочее место, в уже родной Cricket Club, но теперь я знаю, что и дома есть место, где смогу держать себя в форме», - написала Медведева в своем инстаграме.

Напомним, Евгения Медведева по итогам чемпионата России, где она заняла седьмое место, не вошла в заявку команды на чемпионат Европы в Братиславе.