Фигурное катание 21 января 2019 11:12 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова в ходе общения с болельщиками в прямом эфире рассказала, как добиться успеха.

"Как выступать стабильно? Выпить много допинга – и выступаешь стабильно. Вот и всё. Только надо правильный допинг пить. В "Хрустальном" пьют или не пьют? Конечно, пьют", – сказала Шаботова в прямом эфире в социальной сети Instagram.

Напомним, в "Хрустальном" тренировались такие спортсменки как Алина Загитова, Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Анна Погорилая, Александра Трусова.