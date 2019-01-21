Российская фигуристка: Как выступать стабильно? Выпить много допинга (видео) - Советский спорт
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Фигурное катание21 января 2019 11:12Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Российская фигуристка: Как выступать стабильно? Выпить много допинга (видео)

13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова в ходе общения с болельщиками в прямом эфире рассказала, как добиться успеха.

"Как выступать стабильно? Выпить много допинга – и выступаешь стабильно. Вот и всё. Только надо правильный допинг пить. В "Хрустальном" пьют или не пьют? Конечно, пьют", – сказала Шаботова в прямом эфире в социальной сети Instagram.

Напомним, в "Хрустальном" тренировались такие спортсменки как Алина Загитова, Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Анна Погорилая, Александра Трусова.

#загитова алина#медведева евгения#трусова александра
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