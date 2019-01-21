Маргарита Пахноцкая: Слова 13-летней фигуристки никуда не годятся

Фигурное катание 21 января 2019 15:35 Источник: Телеканал «360°» Автор: Липкин Антон

Анастасия Шаботова заявила, что нужно принимать правильный допинг.

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала слова 13-летней фигуристки Анастасии Шаботовой, которая во время прямого эфира в инстаграме заявила, что для стабильных выступлений надо принимать правильный допинг.

«Нужно понимать не только спортивному сообществу, но и любому сегодняшнему читателю, что проблема допинга – это проблема культуры и образования, – приводит слова Пахноцкой официальный сайт телеканала «360°». – И если такие юные спортсмены позволяют себе такие заявления, то дело плохо, прямо скажем.

Это печально, и мое возмущение еще в том, что в таком возрасте человек не до конца сформирован мыслительно и эмоционально. Эта девушка может излишне показать себя, погорячиться, хотя на самом деле так не думать. Тогда вопрос к родителям, тренерам, педагогам и федерации.

Данная ситуация никуда не годится, ведь это даже может повлиять на формирование антидопинговой культуры подписчиков спортсменки, некоторые из которых дальше пойдут в профессиональный спорт».

Добавим, что Шаботова также заявила, что в «Хрустальном» пьют допинг». На этом катке тренируется группа Этери Тутберидзе, в которую входят олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионка России Анна Щербакова, чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, а также победительница финала юниорского Гран-при Алена Косторная.