Сотрудник «Самбо-70»: Заявление 13-летней фигуристки порочит честь и достоинство нашей школы - Советский спорт
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Фигурное катание21 января 2019 18:46Источник: «РИА Новости»Автор: Сметанникова Дарья

Сотрудник «Самбо-70»: Заявление 13-летней фигуристки порочит честь и достоинство нашей школы

13-летняя фигуристка Анастасия Шаботова в прямом эфире инстаграма заявила, что для стабильных результатов необходимо употреблять «правильный допинг».

Один из сотрудников школы «Самбо-70» прокомментировал слова фигуристки, который, по ее словам, употребляют в том числе и на катке «Хрустальный».

«Мы выражаем категорический протест и опровергаем информацию об использовании воспитанниками учреждения допинга. Спортсмены регулярно проходят допинг-контроль. Заявление 13-летней фигуристки Анастасии Шаботовой порочит честь и достоинство не только воспитанников Центра спорта и образования «Самбо-70», но и дискредитирует честь всей московской спортивной и российской общественности», - приводит слова источника РИА Новости.

Напомним, в «Хрустальном» тренировались такие спортсменки как Алина Загитова, Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Анна Погорилая, Александра Трусова.

#шаботова анастасия
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