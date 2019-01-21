Сотрудник «Самбо-70»: Заявление 13-летней фигуристки порочит честь и достоинство нашей школы

Фигурное катание 21 января 2019 18:46 Источник: «РИА Новости» Автор: Сметанникова Дарья

13-летняя фигуристка Анастасия Шаботова в прямом эфире инстаграма заявила, что для стабильных результатов необходимо употреблять «правильный допинг».

Один из сотрудников школы «Самбо-70» прокомментировал слова фигуристки, который, по ее словам, употребляют в том числе и на катке «Хрустальный».

«Мы выражаем категорический протест и опровергаем информацию об использовании воспитанниками учреждения допинга. Спортсмены регулярно проходят допинг-контроль. Заявление 13-летней фигуристки Анастасии Шаботовой порочит честь и достоинство не только воспитанников Центра спорта и образования «Самбо-70», но и дискредитирует честь всей московской спортивной и российской общественности», - приводит слова источника РИА Новости.

Напомним, в «Хрустальном» тренировались такие спортсменки как Алина Загитова, Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Анна Погорилая, Александра Трусова.