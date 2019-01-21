Депутат Госдумы о заявлении 13-летней фигуристки: Если ребенок говорит такое, значит где-то вокруг это обсуждают. Или пьяная была

Фигурное катание 21 января 2019 19:42 Источник: Sport24

Депутат Госдумы Игорь Лебедев комментируя слова 13-летней фигуристки Анастасии Шаботовой о том, что для достижения результатов нужно принимать допинг, заявил, что она , возможно, была "в состоянии опьянения".

«Я считаю, что говорить подобные вещи в социальных сетях и даже между собой на кухне непозволительно. Это все бросает лишнюю тень как на самого спортсмена, так и на наш спорт. Тем более, учитывая на сегодняшний день непростые отношения России с антидопинговыми организациями... И на фоне подобных вещей происходят такие вещи, как вышло с фигуристкой Шаботовой. Этого всего не должно быть. Я не знаю причин, которые послужили для подобных комментариев с ее стороны. Может быть, сказалось желание прославиться или желание завтра же под этим соусом метнуться в сборную другой страны, посчитав, что подобные заявления могут сыграть какую-то роль для этого.

Я не знаю, что движет человеком, когда он произносит такие вещи. Может быть, состояние какого-нибудь опьянения. На мой взгляд, подобные вещи говорить нельзя. Ей 13 лет? Тем более. Я считаю, что это большая недоработка тех людей, которые работают с ней в области спорта. Тренеры, врачи, спортивные менеджеры и родители. Если ребенок в 13 лет подобные высказывания себе позволяет, значит, она где-то это слышала, или это где-то вокруг нее обсуждается. Либо она действительно так считает, что еще хуже. Это ужасно, что подобные вещи происходят», — цитирует Лебедева Sport24.ru.