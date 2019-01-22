Тарасова и Морозов узнали, какими выступят в короткой программе на ЧЕ

Фигурное катание 22 января 2019 15:31 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

На чемпионате Европы в Минске состоялась жеребьевка короткой программы спортивных пар.

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступят девятыми в короткой программе. Об этом сообщает Sport24.ru.

Другие российские пары Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выйдут на лед седьмыми, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – шестыми.

Чемпионат Европы в Минске

Фигурное катание

Спортивные пары

Стартовый протокол на короткую программу

Зои Джонс / Кристофер Бояджи (Великобритания) — 1

Ребекка Гиларди / Филиппо Амброзини (Италия) — 2

Лана Петранович / Антонио Соуза-Кордейру (Хорватия) — 3

Лаура Баркеро / Аритц Маэсту (Испания) — 4

Минерва Фабьенн Хазе / Нолан Сигерт (Германия) — 5

Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) — 6

Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (Россия) — 7

Ванесса Джеймс / Морган Сипре (Франция) — 8

Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) — 9

Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе (Италия) — 10

Мириам Циглер / Северин Кифер (Австрия) — 11