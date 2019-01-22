Тарасова и Морозов узнали, какими выступят в короткой программе на ЧЕ

На чемпионате Европы в Минске состоялась жеребьевка короткой программы спортивных пар.
Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступят девятыми в короткой программе. Об этом сообщает Sport24.ru.
Другие российские пары Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выйдут на лед седьмыми, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – шестыми.
Чемпионат Европы в Минске
Фигурное катание
Спортивные пары
Стартовый протокол на короткую программу
Зои Джонс / Кристофер Бояджи (Великобритания) — 1
Ребекка Гиларди / Филиппо Амброзини (Италия) — 2
Лана Петранович / Антонио Соуза-Кордейру (Хорватия) — 3
Лаура Баркеро / Аритц Маэсту (Испания) — 4
Минерва Фабьенн Хазе / Нолан Сигерт (Германия) — 5
Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) — 6
Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (Россия) — 7
Ванесса Джеймс / Морган Сипре (Франция) — 8
Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) — 9
Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе (Италия) — 10
Мириам Циглер / Северин Кифер (Австрия) — 11