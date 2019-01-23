14-летняя фигуристка: Наверное, принимаю допинг - Советский спорт
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Фигурное катание23 января 2019 22:48Источник: «Советский спорт»

14-летняя фигуристка: Наверное, принимаю допинг

14-летняя фигуристка Дарина Бальченко ответила на вопрос о применении допинга в московской СШОР ЦСКА им. С. А. Жука.

В социальной сети у спортсменки спросили, что такое «правильный допинг» и принимает ли она его. На что фигуристка ответила следующее: «Ну смотря что, наверно принимаю».

«Сейчас ты попадешь на все ресурсы в интернете, и тебя будут обсуждать, и осуждать, как и Настю!» - написали ей.

На это Бальченко ответила: «Мне ***».

Напомним, что ранее 13-летняя фигуристка Анастасия Шаботова в инстаграме, отвечая на вопросы, заявила, что для достижения стабильных успехов в фигурном катании необходимо пить много правильного допинга.

Далее спортсменка предположила, что в школе фигурного катания «Хрустальный» Центра образования «Самбо-70» все спортсмены принимают допинг.

#допинг
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